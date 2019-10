En un mes atacan dos veces a concejal de Villa de San José, Santander

Se trata del concejal electo José Antonio Becerra, quien denunció que su vehículo fue atacado con piedras y palos mientras se dirigía a San Gil.

El Mayor Carlos Torres, comandante distrito de San Gil, indicó que hay videos donde se evidencia el ataque cuando por medio de un vehículo se persigue al dirigente político, en el que se pretenden agredirlo, sin embargo, el concejal logra escaparse de las intimidaciones.

"Hicimos un plan candado y logramos capturarlos, tendrán que responder ante la Fiscalía, mientras avanzan las investigaciones", dijo el mayor Torres.

“Cuando yo miro por mi retrovisor me doy cuenta que el carro es de propiedad de Jose Vicente Porras Buenahora, ex alcalde de Villa de San José, era quien conducía este vehículo, me persigue en todo el trayecto”, dijo el concejal intimidado.

El concejal había recibido en semanas pasadas otro atentado en Zapatoca en donde fue impactado con arma de fuego en la cabeza.