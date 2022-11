"Es politiquería": Rodolfo Hernández luego de que contralor lo desconociera como alcalde

Jorge Gómez, contralor municipal, se manifestó por medio de un comunicado al advertir que desconoce a Rodolfo Hernández como alcalde de Bucaramanga. Además, agrega que quien debería estar en ese cargo es Manolo Azuero, actual jefe de gabinete.

Ante esto, el mandatario Hernández reaccionó al pronunciamiento del contralor municipal e indicó que dicho ente de control no es el que debe reconocer si es él o no el mandatario.

Además, destacó que "es pura politiquería" lo que están haciendo las autoridades para que él se retire de su cargo. Por otra parte, dejó ver que hay varias personas (las cuales no mencionó) que están detrás de contratos del alumbrado público de la ciudad.

(Le puede interesar: Alcalde de Bucaramanga dijo que hay soborno en la elección de la terna para su reemplazo)

"(La Contraloría) no es un ente para reconocer si soy o no alcalde, el único ente facultado por la Constitución y la ley es la Procuraduría General de la Nación. Esas son acciones de la politiquería, que presionan para que yo me vaya a ver si se pueden robar la inversión en el resto de mi mandato, el afán son las elecciones. He escuchado que pretenden extorsionar a los contratistas del alumbrado público; no tengo pruebas, es a oídos, pero cuando hay comentarios, algo de verdad habrá", dijo el mandatario.

El ingeniero también agregó que a los contratistas se les quiere pagar el 3% de comisión sobre el valor total del contrato y no les favorece que Hernández siga ejerciendo como administrador municipal.

Cabe señalar que al burgomaestre no le han notificado que deba retirarse del cargo y que, apenas lo hagan, estaría totalmente de acuerdo con que Manolo Azuero asuma como mandatario encargado.