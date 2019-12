Escándalo por supuesto acoso sexual de contratista de Alcaldía de Labranzagrande, Boyacá

Karilym Ramírez, contratista de la Gobernación de Boyacá para efectos de crear los 123 concejos municipales de paz para tal fin ella se comunica con los secretarios de Gobierno de Planeación a efecto de que se pueda impartir capacitación y se impulse la creación de los mismos.

Para el caso de Labranzagrande, según Ramírez, le indicaron que dicho trabajo se debía desarrollar con el secretario de Planeación cuyo “nombre es Yilber Alfonso Mendivelso quien le solicita contactarla por whatsaap asegurando que en el momento no puede atender llamadas y a partir de eses momento comienzan a tener una comunicación.

Sin embargo, con el pasar de los días, Karilym Ramírez, narra que la situación por parte de Mendivelso se tornó a un supuesto acoso a través de whatsaap sobre su intimidad y señalamientos despectivos.

“No obstante el comienza hacer un seguimiento por mi redes sociales, específicamente a mi whatsaap yo lo que hago, muy incómoda, es bloquearlo a efectos de limitar ese tipo de comentarios. El último mensaje que recuerdo y que me hace poner la denuncia es que se dirige a mí de forma despectiva hasta acusándome en mi intimidad y yo pongo en conocimiento a través de mis redes sociales, pero después de 15 días después empieza hacerme unas llamadas en horas de la madrugada”, dijo.

Ramírez aclara que no es cierto que la relación con el funcionario llegará más allá de cuestiones laborales.

Por su parte, Yilber Alfonso Mendivelso, dice que no es el secretario de Planeación y que su cargo de contratista al seguimiento del Plan de Desarrollo de Labranzagrande, reconoce la conversación y dice que trató de disculparse con ella.

“El tema de las conversaciones son ciertas con la doctora Karilym como puede usted verlas. Ahí no tengo más que decir frente al tema, yo intenté disculparme con ella por el mal atendido. No pude más. Me pidió que no me volviera a comunicar con ella y ahí se agotó el tema. Me deja preocupado dentro de la denuncia de una llamada que le hice, supuestamente a la una de la mañana, la he buscado el registro en mi teléfono”, narra.

Karilym Ramírez asegura que estará radicando la denuncia ante la Alcaldía, la Gobernación así como en la oficina donde trabajo, pero también con copia a la Procuraduría, mientras que Mendivelso dice que hará los descargos respectivos en los organismos de control y asumir las consecuencias disciplinaría, aclarando que tiene derecho a la presunción de inocencia.