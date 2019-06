Esta es una mafia peor que la de Pablo Escobar: Rodolfo Hernández sobre su suspensión

El ingeniero Rodolfo Hernández, alcalde suspendido de Bucaramanga, dijo en La W que si le prorrogan la medida en su contra, se retiraría del cargo debido a que “la mafia que gobierna Colombia que es peor que la que tenía Pablo Escobar”.

“Me tienen suspendido, llegaron los organismos del control a través de una resolución que todo el andamiaje que me hicieron tiene fallas procesales y, por lo tanto, decretaron la nulidad de todo, pero la nulidad de la suspensión no la decretaron, es un contrasentido”, explicó el alcalde sobre su proceso.

Al cuestionarlo por la tutela que interpuso al debido proceso, en el que piensa denunciar penalmente al gobernador de Santander y procurador si llegase a reintegrarse, dijo que desde que se fue, se ha destruido lo que ha logrado en sus años de mandato.

“Si eso es una mafia, es la que gobierna Colombia que está incrustada en todos los organismos del Estado, si me prorrogan la suspensión renuncio irrevocablemente, ya no tiene sentido seguir porque no podía participar en el debate electoral que se avecina y no haría funciones ejecutivas”, explica.

Agregó que está recurriendo a todas la instancias: “es una mafia, peor que la de Pablo Escobar, esa mafia no se rinde tan fácil, esos recursos de suspensión no tienen apelación, entonces quedan en firme, a no ser que un juez decrete la nulidad que es lo que yo he intentado hacer”.

Por otra parte, también increpó y cuestionó la labor de Didier Tavera como gobernador de Santander, luego de escoger a Germán Torres Prieto como alcalde encargado de la ciudad.

“En una semana se asociaron con el gobernador de Santander, esa otra mafia que gobiernan acá, el hace parte de la misma, o si no miren quiénes son los contratistas de las fotomultas, de Tránsito, no estoy diciendo mentiras”.

