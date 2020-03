Esto dijeron los dos boyacenses que serían precandidatos presidenciales por Alianza Verde

Los exgobernadores de Boyacá, Carlos Andrés Amaya y Jorge Eduardo Londoño, están en el sonajero de precandidatos presidenciales por el Partido Alianza Verde, de acuerdo a un trino que publió el dirigente político Antonio Navarro Wolf.

El exministro de Justicia, Londoño reconoció que en la colectividad se está conversando y todo fue producto de una reunión en Fusagasugá de un proceso que hasta ahora inicia.

“Pero el que madruga Dios le ayuda, y es bueno empezar a hablar de esto porque seguramente en menos de lo que pensamos, esto será una realidad”, dijo Londoño

El senador afirmó que la escogencia va a demorar bastante tiempo porque pues primero se tendrán que poner de acuerdo al interior del partido quién va representar su ideal y los votantes de la Alianza Verde.

Por su parte, el exgobernador Carlos Andrés Amaya, dijo que el partido Verde tiene la posibilidad de ganar las elecciones del año 2022, pero se mostró prudente frente a lo publicado por Navarro Wolf al asegurar que es muy temprano para hablar de candidaturas presidenciales.

“Es una opinión muy personal, el presidente Iván Duque ni siquiera completa dos años de su gobierno, me parece que no es conveniente cuando el presidente ganó las elecciones democráticamente y se empiece desde ya hablar de su sucesor. Eso no le hace bien al país y yo creo esa discusión hay que dejarla para el 2021, terminando el año”, expresó el excongresista.

Amaya, ahora asesor para la integración regional del Distrito Capital, dijo que no es precandidato, ni está en el ejercicio de hacer campaña. “Cada día trae su afán y en este momento el afán no pueden ser las elecciones presidenciales”.

Además de los boyacenses, Amaya y Londoño, el partido tiene dentro de su baraja de camino a las presidenciales a los dirigentes políticos Antonio Sanguino, Iván Marulanda y Camilo Romero.