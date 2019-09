Estudiante denuncia que Adelina Covo la encerró y la obligó a borrar entrevista

En diálogo con W Radio, Blanca Urango Cardona, la periodista y estudiante de Comunicación Social que denunció que fue agredida por la candidata a la alcaldía de esta ciudad por la Colombia Humana y la UP, Adelina Covo, detalló que en la agresión en su contra la candidata contó con el respaldo de algunos de los miembros de su campaña.

Según detalló Urango, Covo había aceptado la entrevista y tenía claridad de que era para una clase de su carrera en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe, sin embargo, le molestó que la joven estudiante tocara temas como la tradición política de la candidata o sus viejas alianzas con políticos cuestionados.

También le habría disgustado que la increpara sobre su decisión de lanzarse a la alcaldía de Cartagena, a pesar de que vivía en Bogotá y además que el lanzamiento de su candidatura hubiera sido impuesto por el senador Gustavo Petro sin consultar bases de su partido en Bolívar.

La W contactó a Covo para conocer su versión al aire y no atendió ni nuestras llamadas ni nuestros mensajes. En un comunicado su campaña ha dicho que la joven Urango no fue retenida y que no la obligaron a borrar su material.

Lea en La W: