Estudiantes UIS organizan protesta para exigir el regreso clases presenciales

Por: Valesca Alvarado Ríos

Reabrir los laboratorios, permitir el regreso a clases presenciales una o dos veces a la semana e implementar medidas como el pico y cédula o el pico y género, son algunas de las peticiones que hicieron los estudiantes al Comité Académico de la Universidad Industrial de Santander para el primer semestre de 2021.

Esto, con el fin de regresar poco a poco a la normalidad académica, luego de que se adoptara la virtualidad como consecuencia de la pandemia por la COVID-19.

“La Universidad desde hace rato nos está diciendo que los protocolos ya están listos y no es verdad. Ellos pueden manejar la alternancia con ‘pico y cédula’ o ‘pico y género’. La idea es que no todas las clases sean presenciales sino las más importantes como las clases prácticas y en caso de facultades que no tienen clases prácticas, la idea es que haya presencialidad una vez por semana”, indicó Juan Rafael Moreno, representante estudiantil.

El joven además señaló que pronto llevarán a cabo un plantón para exigirle a la Universidad una pronta respuesta frente a estas peticiones, que además garantice la seguridad y salud de quienes vuelvan a las aulas de manera presencial.

“Vamos a hacer pronto un plantón en el próximo Comité Académico para generar presión y para que sientan que los estudiantes sí estamos unidos”, agregó el representante estudiantil.

Cabe recordar que la UIS anunció que estudia una posible alternancia para el primer semestre de 2021 y que ya dio inicio a las adecuaciones de las aulas.

“Para el primer semestre académico de 2021 de pregrado y posgrado, el Consejo Académico analizará la situación. Vamos a recibir información del Comité COVID de la UIS y de varios profesores del programa de Salud que hacen parte del PMU que lleva el control de contagios en el departamento. Recibiremos un informe y con base en eso tomaremos la decisión de implementar la alternancia”, explicó Gerardo Latorre, vicerrector administrativo de la UIS.