Exesposa de Jota Mario Valencia descarta muerte cerebral del presentador

El reconocido presentador Jota Mario Valencia permanece internado en la Unidad de Cuidado Intensivos del Hospital Bocagrande a donde fue ingresado tras sufrir un vértigo y un fuerte dolor de cabeza.

Como es mucho lo que se ha especulado sobre el estado de salud de Valencia, su exesposa Marcela Abello aclaró vía Twitter que el presentador no sufrió muerte celebrar como informaron algunos medios y pidió a sus seguidores unirse en oración para pedir por la pronta recuperación del padre de sus hijos.

Jota Mario Valencia, mi ex esposo y padre de mis dos hijos María José y Simón, está delicado pero no tiene muerte cerebral. Pido comedidamente por sus hijos no especular sobre su estado de salud. Ruego oraciones para su pronta recuperación.