Familia de Dimar Torres pedirá al Estado indemnización por el asesinato

Un relato desgarrador entregó José Manuel Torres de 75 años de edad, padre de Dimar Torres, sobre los hechos sucedidos el pasado 22 de abril en la Vereda Campo Alegre del municipio de Convención; cuando un Cabo del Ejército le quitó la vida a su hijo.

En medio de su tristeza y luego de estos tres meses por la pérdida de su hijo asegura que ningún dinero podrá reparar el dolor que hoy siente la familia; sin embargo un grupo de abogados trabaja en una indemnización que pedirán al Estado colombiano.

José Manuel Torres, padre de Dimar Torres le dijo a funcionarios de la Defensoría del Pueblo "el pago de mi hijo no vale ni con todo el dinero del mundo, porque un hijo no se paga con nada y se me borrará de la mente el día que me muera; de resto lo tengo en mi mente"

"Le pido a Dios una ayuda porque de verdad que hemos necesitado, tengo la señora enferma ya no puedo trabajar, los hijos que tengo acá pues tienen sus obligaciones y eso de estar de una parte para otra; esperamos que nos den una plática para poder descansar y tener un recuerdo de él (...) comprarme algo que yo la manejé y me mantenga de eso y saber que tengo un recuerdo de él".Señaló el padre de Dimar

La comunidad del municipio de Convención, esperan que el Estado avance en las investigaciones y que los culpables respondan.