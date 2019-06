Familiares de empresario santandereano piden su liberación

Preocupación e incertidumbre tienen los familiares de Germán Plata Palacios, quien es empresario santandereano y fue secuestrado hace ocho días en la vía Ureña- San Cristobal, en Venezuela.

El secuestro también se dio con dos empleados del señor Plata, que son , José Santafé Romero y Norma Loaiza Mojica.

Hija del familiar que vive en Bucaramanga y quien pidió no dar su nombre , dijo que hasta el momento no han recibido una señal de extorsión por parte de los secuestradores y tampoco saben de su paradero.

"Amenazas no ha recibido pero ha vivido mucha tensión, lo habían asaltado, la seguridad allá es tremenda, no sabemos si fue en Colombia o en Venezuela los atribuyentes a este secuestro, pero a él lo han atracado en un mes tres veces, pero no se quiere ir de ese país”.

¿Quién es Germán Plata Palacios?

Es un hombre de 64 años de edad quien desde sus 30 años se fue a vivir a Venezuela en el que hizo una industria de fabricación de trailers y remolques.

Tiene tres hijos colombianos de su primer matrimonio y en Venezuela tiene seis hijos oriundos del país vecino.

El familiar aseguró que el secuestro se dio desde el siete de junio y dijo que es un plagio porque el carro en donde iban las tres personas fue abandonado con sus celulares y papeles, además, la comunidad dijo que unos hombres armados se los llevaron forzosamente.

Finalmente dijo que el Gaula aquí en Colombia no quiere recibir el denuncio,debido a que los hechos se dieron en Venezuela.

Los familiares también hacen un llamado a las autoridades colombianas para que ejerzan presión al Gobierno de Venezuela y puedan dar con el paradero de los tres plagiados.