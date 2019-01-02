Fiestas de fin de año dejaron 14 lesionados por pólvora en Boyacá

Puerto Boyacá fue el municipio con más casos de afectaciones en las celebraciones de diciembre. . Foto: Colprensa( Thot )

La directora de Salud Pública, Mónica Londoño, confirmó 14 lesionados por manipulación de pólvora en el departamento de Boyacá durante las celebraciones de fin y año nuevo.

"Desde el primero de diciembre arroja un saldo de ocho personas afectadas con artefactos pirotécnicos hasta el 29 de diciembre. Entre el 30 y el 31 de diciembre se reportaron seis nuevos casos, lo que suma 14 casos con corte a primero de enero", dijo Londoño.

Es muy posible que este tipo de información sea preliminar, porque muchas personas se abstienen de consultar al sistema de salud cuando sufre algún accidente con pólvora.

Los nuevos seis casos, cinco ya fueron notificados al Instituto Nacional de Salud (INS) dos corresponden a Puerto Boyacá, uno Monguí, uno Cobarachia.

Insistió a los ciudadanos que los artefactos pirotécnicos deben ser manejados o manipulados por expertos en el tema.

"El llamado a las personas que pudieron tener algún incidente ha recurrir a remedios caseros y que consulten al sistema de salud", insistió.