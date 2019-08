Filtran diálogo de Carlos Caicedo y Rafael Martínez participando presuntamente en política

A través de redes sociales se filtró una conversación sostenida entre el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez con su antecesor, Carlos Caicedo, máximo dirigente del movimiento Fuerza Ciudadana, que lo ayudó a elegir en el año 2015. El diálogo, de cerca de 9 minutos, dejaría entrever la presunta participación del funcionario en actividades políticas de cara a las elecciones de Congreso en 2018.

En la grabación se escucha cómo Caicedo le estaría pidiendo cuentas a Martínez del manejo de los comités y de los responsables de los distintos programas que maneja la administración.

Algunos apartes de la conversación son los siguientes:

Carlos Caicedo: ¿Cómo hacemos hermano pa’ convocar una reunión? Una persona que dirija realmente el sector, o que queramos ponerlo a dirigir el sector, realmente un trabajo social y político. Porque es terrible lo que está pasando, me tiene asustado el tema de verdad, porque yo en el pueblo no encuentro fuerzas, eso es mentira que nosotros tuviéramos fuerza para llevar una Cámara. No jueputa, qué vergüenza llevarme yo un candidato al Senado, a mí me cogen y me reciben 4 y 5 gatos. No Rafa esto no, esto no existe nada.

Rafael Martínez: Han echado mentira de que el pueblo somos conocidos, que la gente quiere replicar el modelo. ¿Es pura paja?

Carlos Caicedo: Hice una buena reunión solo en Guamal, por lo que convocó la pelaita esta en Guamal. Con líderes reales, que tienen candidato a la Alcaldía. En El Banco bueno, con un concejal ahí, con una concejal, los hijos de ella, porque son del Verde. Ha surgido un trabajito de algunas personas que se referencian directamente con nosotros. En Guamal cuando llegamos había tres gaticos y un concejal que se acercó a mí por cuenta de un precandidato a la Alcaldía que me buscó el otro día, en Pijiño ahí un pelao que nos recomendó Luis Guillermo nos metió fue en culo de lío, nos recibieron 3 personas allá, un poco de pelaos que nos invitó a comer, pero ahí va cualquier persona a matarse de hambre. En Santana una persona que nos armó una alaraca con el carro valla, y llega gente, me entiendes.

Carlos Caicedo: Definitivamente hermano, qué es lo que hay que hacer, ¿quiénes trabajan equipos sociales? Por ejemplo (ilegible) maneja una vaina donde manejan gente para las fiestas. Los centros culturales, entonces necesitamos no solo la gente que vigile, sino el que coordina directamente el programa. Yo no sé si es la gorda esta que maneja los centros culturales. ¿Quién maneja la escuela? ¿Quién maneja los 4 mil pelaos de educación superior? ¿El programa de legalización? Digámosle que usted tiene que poner esta persona nuestra para que sea el enlace con el trabajo. Quién maneja el personal de Mi Calle y de infraestructura, quién maneja el programa de poblaciones. Convoquemos a esas personas junto con los secretarios, pero no es una reunión de secretarios, una reunión de líderes para organizar el trabajo social y político en Santa Marta, dentro de eso para la recolección y lo que viene. Hay un potencial de 320 mil personas y llevamos 140 mil firmas, eso es todo lo que llevamos.

Rafael Martínez: Pero me dicen que en 15 días debe estar llegando la mesa supuestamente.

Carlos Caicedo: Y Fundación, Ciénaga, eso no hay trabajo.

Rafael Martínez: Hicimos una reunión el sábado.