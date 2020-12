Fiscalía acusó al alcalde de Cereté y a una contratista ante un juzgado de Montería

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente este 3 de diciembre al alcalde del municipio de Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals, por su presunta responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Entre tanto, la contratista Luz Fanny Suárez, fue acusada por delitos como interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado.

La acusación se realizó ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, por hechos que estarían relacionados con supuestas irregularidades en la celebración de un contrato por 500 millones de pesos, cuyo objeto era la adquisición de 20 mil mercados para la población afectada por el COVID-19.

“Se obtuvieron elementos para afirmar, con probabilidad de verdad, que entre los señores Luis Antonio Rhenals Otero y Luz Fanny Suárez Montoya, existió un acuerdo previo con división de trabajo, en el cual simularon un proceso de selección de ofertas y estudio de mercado, contrariando así los principios de la contratación pública como: Transparencia, Selección objetiva y Responsabilidad, a fin de interesarse indebidamente en la adjudicación de dicho contrato a la sociedad Inversiones Surtioriente S.A.S, conducta que también incluyó, por parte de la señora Suárez Montoya, en la manipulación y falsificación de propuestas”, se establece en el escrito presentado por la Fiscalía.

Por su parte, la defensa del alcalde de Cereté, el abogado Luis Carlos Torregroza, manifiesta que no existirían los elementos de prueba suficientes que den cuenta del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

“Nosotros insistimos en que de ese contrato no se ha pagado un solo peso, luego entonces no hay beneficio ni del alcalde y mucho menos del contratista porque el contratista lo que ha sufrido es un perjuicio, no un beneficio”, manifestó el abogado.

El abogado precisó que el proceso continuará el próximo 6 de mayo de 2021 con la audiencia preparatoria.