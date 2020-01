Fiscalía allanó instalaciones de la ESE Imsalud en Cúcuta

Más de ocho horas duró la diligencia adelantada por funcionarios del CTI de la Fiscalía en Imsalud en Cúcuta, encargada de manejar la red publica del municipio. Los investigadores revisaron la contratación por presuntas irregularidades en el último mes.

La decisión se da luego que la junta directiva permitiera darle una mayor participación a la actual administración del alcalde Jairo Yañez, el mandatario emitió una resolución el 17 de enero para congelar cualquier tipo de contratación, la gerente saliente omitió la resolución y realizó el presunto proceso diez contratos por 2.490 millones de pesos.

El alcalde de Cúcuta Jairo Yañez aseguró que existía un manejo irresponsable de los recursos en la ciudad aseguró "lamentablemente lo que se encuentra en muchas dependencias de la ciudad, implica que necesariamente tenemos que empezar las investigaciones y que las autoridades de control deben hacerlo".

"La situación lamentable de desorden y manejo irresponsable de los recursos, me obliga como alcalde a llamar la atención de de nuestras autoridades de control, para que ejecuten y lleven a acabo las investigaciones hasta el último momento". Señaló el alcalde

La ESE Imsalud fue manejada en los últimos cuatro años por personas cercanas al ex alcalde Ramiro Suárez Corzo, en el proceso no se realizaron capturas, las autoridades investigan la presunta celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.