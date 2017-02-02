Fiscalía asume investigación por muerte de menor en Popayán

Wilmer Ovidio Montenegro Montenegro habría sido envenenado, hipótesis que cobró fuerza con el pronunciamiento del Hospital San José Foto: Noticia W Radio.( Thot )

Investigadores de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional asumieron el caso del menor de 9 años de edad que en las últimas horas falleció en medio de extrañas circunstancias en la ciudad de Popayán.

Las autoridades iniciaron las labores correspondientes para aclarar, especialmente, la versión que indica que Wilmer Ovidio Montenegro Montenegro habría sido envenenado, hipótesis que cobró fuerza con el pronunciamiento del Hospital San José que confirmó que el menor murió intoxicado con una sustancia hasta ahora no determinada.

El personero del Municipio, Carlos Vivas, explicó que también se solicitó información a la Secretaría de Salud para establecer por qué el menor fue remitido desde dos centros hospitalarios, en medio de una situación que sus familiares calificaron como el “paseo de la muerte”.

“Al niño lo llevaron a tres centros, ya solicitamos nos informen sobre tal situación. El Hospital San José ya sacó un comunicado indicando lo que sucedió con el menor, pero todo es materia de investigación a ver qué pasó con el tema”, sostuvo.

Por otra parte, aclaró que oficialmente no se ha conocido el dictamen de Medicina Legal que permita establecer qué clase de sustancia encontraron los médicos en el cadáver, y aclarar completamente lo ocurrido.

“La Policía, Infancia y Adolescencia y el Cuerpo Técnico de Investigación están en las investigaciones del caso”, agregó.

Finalmente dijo que las secretarías de Gobierno y de Educación apoyarán a la familia con recursos económicos para cubrir los gastos del féretro y las honras fúnebres del pequeño Wilmer Ovidio.