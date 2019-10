Fiscalía General investiga participación en política de la alcaldesa de San Diego, Cesar

La alcaldesa Sanjuán, tras ser consultada por La W, envió un comunicado en el que asegura que el día de ayer fue notificada de la denuncia que dos personas instauraron en su contra, "sobre unos hechos que jamás sucedieron", la funcionaria señaló además que "el señor al que derroté en las elecciones de 2015 no ha hecho si no perseguirme durante todo el gobierno. Confío plenamente en las instituciones del Estado y tengo certeza de que sus malas intenciones nunca le ganarán al amor y al compromiso que me une a mi municipio, tierra por la que he trabajado y trabajaré hasta el último día de mi periodo."