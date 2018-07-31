Fiscalía ha recibido más de 900 denuncias a través de sus plataformas virtuales en Boyacá. Foto: Getty Images( Thot )

La coordinadora de sección de atención a usuarios de la Fiscalía seccional Boyacá, Sonia Esperanza Cabra, sostuvo que el ente judicial ha recibido más de 900 denuncias en lo corrido del año a través de sus plataformas virtuales que se han dispuesto para que se pueda investigar casos como los delitos informáticos.

Según Cabra, el ente investigador ha recepcionado a través de sus canales virtuales denuncias por delitos hurto a personas, residencias, establecimientos comerciales, celulares, pero también extorsiones, material con contenido de explotación sexual y delitos informáticos.

Se precisó que por delitos informáticos 70 casos en lo corrido del año han sido denunciados por las plataformas tales como acceso ilegal a software de los computadores, robo o daño informático, también hurtos financieros.

Sostuvo que por ahora no se han recibido denuncias por delito de material de pornografía infantil en esa región del país.

El ente acusador recomendó a os boyacenses entrar a denunciar a través de la página www.fiscalía.gov.co o www.policia.gov.co y en caso de no quieren revelar sus nombres lo pueden denunciar a través del correo denunciaanonima@fiscalia.gov.co

“La plataforma es muy fácil y amigable, se debe tener el documento de identificación a la mano para realizar las denuncias; la plataforma les va indicando como deben ir avanzando en la denuncias”, sostuvo Cabra.

La plataforma está enlazada con la Registraduría y se explica por parte de la Fiscalía que a través de su número del celular que haya dejado el usuario se le confirmará que la denuncia fue recepcionada con un número y cinco días después se le informa que Fiscalía quedó asignada para la investigación.

Finalmente el ente investigador logró una alianza con la Gobernación de Boyacá para que a través de las salas Vive Digital se les pueda enseñar a las comunidades cómo se utiliza la red virtual de la Fiscalía.