Fiscalía ha recibido más de 900 denuncias a través de sus plataformas virtuales en Boyacá

Solo por delitos informáticos, 70 casos han sido denunciados por las plataformas en lo corrido del año.

Fiscalía ha recibido más de 900 denuncias a través de sus plataformas virtuales en Boyacá. Foto: Getty Images

Fiscalía ha recibido más de 900 denuncias a través de sus plataformas virtuales en Boyacá. Foto: Getty Images(Thot)

La coordinadora de sección de atención a usuarios de la Fiscalía seccional Boyacá, Sonia Esperanza Cabra, sostuvo que el ente judicial ha recibido más de 900 denuncias en lo corrido del año a través de sus plataformas virtuales que se han dispuesto para que se pueda investigar casos como los delitos informáticos.  

Según Cabra, el ente investigador ha recepcionado a través de sus canales virtuales denuncias por delitos hurto a personas, residencias, establecimientos comerciales, celulares, pero también extorsiones, material con contenido de explotación sexual y delitos informáticos.

Se precisó que por delitos informáticos 70 casos en lo corrido del año han sido denunciados por las plataformas tales como acceso ilegal a software de los computadores, robo o daño informático, también hurtos financieros.

Sostuvo que por ahora no se han recibido denuncias por delito de material de pornografía infantil en esa región del país.

El ente acusador recomendó a os boyacenses entrar a denunciar a través de la página www.fiscalía.gov.co  o www.policia.gov.co y en caso de no quieren revelar sus nombres lo pueden denunciar a través del correo denunciaanonima@fiscalia.gov.co

“La plataforma es muy fácil y amigable, se debe tener el documento de identificación a la mano para realizar las denuncias; la plataforma les va indicando como deben ir avanzando en la denuncias”, sostuvo Cabra. 

La plataforma está enlazada con la Registraduría y se explica por parte de la Fiscalía que a través de su número del celular que haya dejado el usuario se le confirmará que la denuncia fue recepcionada con un número y cinco días después se le informa que Fiscalía quedó asignada para la investigación.

Finalmente el ente investigador logró una alianza con la Gobernación de Boyacá para que a través de las salas Vive Digital se les pueda enseñar a las comunidades cómo se utiliza la red virtual de la Fiscalía. 

