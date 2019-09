Frente a disidencias de Farc, es urgente que el Estado llegue a los territorios: Fajardo

En su visita al departamento de Boyacá, el excandidato presidencial, Sergio Fajardo, pidió al Gobierno Nacional que de manera urgente haga presencia con la Fuerza Pública en los territorios en donde están haciendo daños las disidencias de las Farc, el ELN, las bandas criminales y otras organizaciones.

“Tenemos que decirle al Gobierno Nacional, la necesidad urgente, y es una de las bondades del acuerdo de paz de llegar al territorio. El Estado colombiano tiene que llegar a ocupar el territorio, por supuesto tiene que ver con un despliegue de la Fuerza Pública para proteger a la comunidad de quienes tienen unas armas”, dijo.

Fajardo también pidió al Estado colombiano llegar a construir la infraestructura que se necesita para establecerse y “no llegar combatir un día e irse”.

Sobre las disidencias de las Farc precisó “se fueron porque precisamente no escucharon la voz de Colombia donde estábamos apostándole a la paz y ellos eran parte de esa construcción. Son unos tramposos, no cumplieron con lo que se esperaba tenían que cumplir. Son completamente irracionales”.

A propósito la Policía del Cauca, en la mañana del 21 de septimebre atribuyó a alias El Indio o Amansador, jefe disidente de las Farc, el atentado con una ‘motobomba’ cerca de la sede de la Fiscalía en el casco urbano del municipio de Corinto.