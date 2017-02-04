GeoPark anunció dos perforaciones petrolíferas exitosas en el Casanare

El primero con una tasa de de producción de aproximadamente 1.000 bpd (barriles de petróleo díarios) y el segundo de 1.600 bdp.

GeoPark Limited anunció nuevos éxitos de perforación en el bloque Llanos 34 consistentes en nuevo yacimiento petrolífero de Chiricoca, luego de la exitosa perforación y prueba del pozo de exploración Chiricoca 1, la ampliación del yacimiento petrolero de Tigana, luego de la perforación y pruebas exitosas del pozo Tigana Sur 6.

Reporte de la perforación:

La compañía perforó y completó el pozo de exploración Chiricoca 1 con una profundidad total de 11.966 pies. Un ensayo de producción realizado con una bomba sumergible eléctrica en la formación Mirador dio como resultado una tasa de producción de aproximadamente 1.000 bpd (barriles de petróleo díarios) de 34 grados API, con un corte de agua del 9%, a través de un estrangulador de 33/64 mm y presión de cabeza de pozo de 34 libras por pulgada cuadrada. La formación más profunda de Guadalupe también fue probada y produjo agua con trazas de aceite pesado. Se requiere un historial de producción adicional para determinar las velocidades de flujo estabilizadas del pozo. Las instalaciones de superficie están en su lugar y el pozo ya está en producción.

Tigana Sur 6 Bueno

GeoPark perforó y completó el pozo de desarrollo Tigana Sur 6 hasta una profundidad total de 11.645 pies. Un ensayo de producción realizado con una bomba sumergible eléctrica en la formación inferior de Guadalupe resultó en una tasa de producción de aproximadamente 1.600 bpd de 15 grados API, con un corte de agua del 8%, a través de un estrangulador de 52/64 mm y presión de cabeza de pozo de 70 libras por cuadrado pulgada. Se requiere un historial de producción adicional para determinar las velocidades de flujo estabilizadas del pozo. Las instalaciones de superficie están en su lugar y el pozo ya está en producción.

El pozo Tigana Sur 6 encontró un embalse de buena calidad en la formación inferior de Guadalupe, con un pago neto de aproximadamente 57 pies, lo que representa un engrosamiento significativo (casi 60% más) del pago neto promedio de la formación inferior de Guadalupe en otros Produciendo pozos en el campo petrolero de Tigana. Además, el pozo encontró un nuevo conjunto de arenas de embalse en la formación superior de Guadalupe, que parecen ser portadoras de petróleo de la información preliminar de registro petrofísico. Se necesitarán más pruebas de producción para confirmar si esta zona es productiva de petróleo, informó la compañía.