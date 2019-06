Germán Torres Prieto: Rodolfo Hernández es un mentiroso

Luego de que el alcalde suspendido, Rodolfo Hernández, asegurara que Germán Torres Prieto lo puso en el cargo como director de tránsito por las recomendaciones que le hizo Óscar Naranjo, ex vicepresidente de la república.

A esta reacción, respondió Germán Torres Prieto, alcalde (e) , quien dijo que el ingeniero Hernández es un mentiroso.

"Mentiroso, es un falso lo que está diciendo, el día 27 de septiembre yo le presenté la carta en el que renunciaba a Opción Ciudadana, al comité ética, del cual ya no participaba, es un mentiroso en ese cuento, está con irá y no quiero meterme en pelea con él, porque no me lo dijo cuando duré 18 años como director de tránsito y ahora sí viene con ese cuento".

Por otra parte, el alcalde encargado de Bucaramanga dijo que no piensa entrar en ese rifirrafe con Rodolfo Hernández por tildarlo como celador que quiere destruir una ciudad.

