Gobernador de Boyacá reacciona ante decisión que lo mantiene en el cargo

El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, celebró la decisión del Consejo de Estado de negar la pretensión de nulidad de su elección como mandatario departamental.

"Me ratifican en mi cargo. Como lo he dicho no nos dejaremos distraer y vamos a seguir trabajando con todo el compromiso por Boyacá", dijo.

Agradeció a las personas que lo apoyaron dentro del proceso. "Me eligieron casi 400 mil boyacenses y es una tarea grande, así como hemos sacado adelante las adversidades por el COVID-19, así seguiremos trabajando con más amor por Boyacá".

El alto tribunal en su decisión señaló que el encargo del cual había sido objeto el demandado cuando tuvo la calidad de secretario general del departamento de Boyacá, no fue de aquellos efectuados por el presidente de la República.

Así mismo, según el Consejo de Estado, se comprobó que fue una decisión adoptada por el gobernador de la época -período constitucional 2016-2019-, señor Carlos Andrés Amaya, con fundamento en la posibilidad que para el efecto consagra el artículo 93 del Decreto Ley 1222 de 1986, que habilita a dejar encargado del despacho para asuntos urgentes a uno de los secretarios, cuando el primer mandatario departamental debe ausentarse de la residencia habitual para ejercer sus funciones por fuera de ella.