Gobernador del Cauca aceptó la renuncia de siete funcionarios

Para iniciar procesos personales, renunciaron los secretarios de Gobierno, Salud, Cooperación Internacional, Agricultura y General. Asimismo, los gerentes de la Licorera y Emcaservicios. Foto: Gobernación Cauca( Thot )

La Gobernación del Cauca informó que cinco secretarios del despacho departamental y dos gerentes renunciaron a sus carteras para iniciar nuevos procesos personales, profesionales y laborales.

Los funcionarios salientes son Maribel Perafán Gallardo, de la Secretaría de Gobierno; Lucy Amparo Guzmán, de Salud Departamental; Neyla Yadira Amú, de Cooperación Internacional; Carlos Alberto Vela, de la Secretaría de Agricultura; Jorge Octavio Guzmán, de la Secretaría General; Blanca Lucy Agredo, de Emcaservicios, y Elías Larrahondo Carabalí, de la Industria Licorera del Cauca.

El gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, resaltó el trabajo de cada uno de estos coequiperos de gobierno, y agradeció la labor que desempeñaron en sus secretarías.

Las dependencias serán ocupadas de la siguiente manera, mientras se efectúan los nombramientos oficiales respectivos: