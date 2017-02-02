Gobernadora del Valle rechaza propuesta de "marihuanódromo" en Tulúa

Ante la propuesta del alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, que ya ha generado polémica, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazó tajantemente la creación de un “marihuanódromo” en ese municipio. Aseguró que, aunque respeta el pensamiento del alcalde, no apoyará desde su mandato estas propuestas porque la idea es evitar el consumo.

"Tengo que decir que no estoy de acuerdo, pienso que para poder tratar a las personas que están sumidas en el uso de alucinógenos hay que llevarlas a rehabilitación porque es un problema de salud pública y además tenemos que hacer un trabajo arduo de prevención, promoción de la salud, de cómo lograr que los jóvenes no entren a esa problemática tan grande que enfrentamos hoy. Además no solo rehabilitarlos, sino darles educación para el trabajo", indicó la gobernadora.

Así mismo, la mandataria explicó que ya se están trabajando con las Naciones Unidas y Policía para la prevención, rehabilitación y educación de esas personas.