Gobierno de Boyacá expondrá obras bicentenario en primer encuentro con Iván Duque. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo( Thot )

Después de la cumbre de gobernadores del país que se desarrollará en Bogotá este 25 de julio, el gobernador (e) de Boyacá, Sergio Tolosa, sostendrá su primer encuentro con el presidente electo Iván Duque para socializar varios temas entre ellos las obras del bicentenario.

"Llevaremos un documento al presidente electo de cuáles son las prioridades del Gobierno departamental inicialmente para el 2019 y obviamente apoyar y dar ideas para el plan de desarrollo el nuevo Gobierno", sostuvo Tolosa.

Explicó que las obras del bicentenario son el eje más importante para el año 2019 que beneficiará a todos los departamentos que cubre la ruta libertadora.

"Bicentenario es hablar de vías, infraestructura, educación y salud entre otros temas", insistió.