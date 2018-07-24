La W RadioLa W Radio

Regiones

Gobierno de Boyacá expondrá obras bicentenario en primer encuentro con Iván Duque

Explicó que las obras del bicentenario son el eje más importante para el año 2019 que beneficiará a todos los departamentos que cubre la ruta libertadora.

Gobierno de Boyacá expondrá obras bicentenario en primer encuentro con Iván Duque. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo

Gobierno de Boyacá expondrá obras bicentenario en primer encuentro con Iván Duque. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo(Thot)

Después de la cumbre de gobernadores del país que se desarrollará en Bogotá este 25 de julio, el gobernador (e) de Boyacá, Sergio Tolosa, sostendrá su primer encuentro con el presidente electo Iván Duque para socializar varios temas entre ellos las obras del bicentenario

"Llevaremos un documento al presidente electo de cuáles son las prioridades del Gobierno departamental inicialmente para el 2019 y obviamente apoyar y dar ideas para el plan de desarrollo el nuevo Gobierno", sostuvo Tolosa. 

Explicó que las obras del bicentenario son el eje más importante para el año 2019 que beneficiará a todos los departamentos que cubre la ruta libertadora. 

"Bicentenario es hablar de vías, infraestructura, educación y salud entre otros temas", insistió. 

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad