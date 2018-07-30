Gobierno designa a Rossmary Rodríguez Fernández como alcalde ad hoc de Tasco, Boyacá

Se instalaron cinco mesas con un potencial de 4.816 votantes, de los cuales 1.658 habitantes sufragaron. Foto: Colprensa( Thot )

A través del decreto 1316, firmado por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, se designó como alcalde ad hoc del municipio de Tasco, Boyacá a Rossmary Rodríguez Fernández, quien se venía desempeñando como secretaria del despacho.

Se precisa que Rodríguez Fernández deberá tomar posesión este mismo lunes 30 de julio ante las instancias que correspondan.

La decisión del Ejecutivo se da luego que los habitantes del municipio de Tasco en Boyacá revocaron el mandato de su alcalde, Nelson Javier García Castellanos.

(Le puede interesar: Los impulsores de mi revocatoria se basaron sólo en información falsa: exalcalde de Tasco)

En consecuencia 1.609 habitantes (97,04 por ciento) le dieron el “Sí” a la revocatoria, mientras 21 le dijeron “No”.

Para esta jornada electoral, la Registraduría dispuso e instaló cinco mesas con un potencial de 4.816 votantes, de los cuales 1.658 habitantes sufragaron.

En el caso del alcalde de Tasco es la primera vez que prospera un mecanismo de participación de revocatoria de un alcalde en el país.