Golpe a la minería ilegal en la Costa Pacífica del Cauca. Foto: Armada Nacional( Thot )

La Armada Nacional reportó que, en un operativo conjunto con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía se propinó un contundente golpe a la minería ilegal que integrantes del Eln realizaban en área general del Río Micay, en la Costa Pacífica del Cauca.

El vicealmirante Orlando Romero, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, explicó que en esa zona fue destruida maquinaria avaluada en más de 3.800 millones de pesos, con la que se ejecutaban las actividades ilícitas.

La información de inteligencia recopilada desde hace más de un año permitió que las tropas realizaran una operación de asalto aéreo en cuatro puntos objetivos, donde se encontraba la maquinaria, separada entre sí por tres y hasta cinco kilómetros de distancia.

En el operativo participaron 200 hombres, que a pesar de las condiciones meteorológicas adversas ingresaron a la zona y lograron destruir e incinerar siete retroexcavadoras, 11 motores diésel y una escopeta.

Las autoridades denunciaron que en dos de los puntos la comunidad intentó atacar a las tropas, pero el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía Nacional, reaccionó y asumió el control de la situación.

De acuerdo a las investigaciones, estos puntos de explotación ilegal de oro a cielo abierto y la maquinaria pertenecían al frente José María Becerra del Eln, que lograba extraer mercancía avaluada en 300 millones de pesos mensuales.