Graban a rectora de colegio haciendo campaña a favor de un candidato a la Alcaldía de Cali

En redes sociales circula un video en donde la rectora del colegio Mayor Del Norte de Cali, expresa su apoyo a varios candidatos a cargos públicos entre ellos el aspirante a la Alcaldía de la capital vallecaucana, Roberto 'El Chontico' Ortiz.

El episodio sucedió en un aula de clases en presencia de varios alumnos y padres de familia.

La controversia surgió porque la docente invita a los acudientes de los menores a votar el próximo domingo 27 de octubre por el candidato del movimiento Firmes con el Chontico.

En la grabación se escucha a la mujer diciendo: “Yo me la estoy jugando, el domingo los papitos que me quieran colaborar vamos a estar aquí a las siete de la mañana para decirles por quién votar, Cambio Radical el 10 y Cambio Radical 51 que es nuestro diputado y por Roberto Ortiz, ellos son Cali, y si ellos ganan, me dijeron 'asegure profesora que si de pronto Bogotá no, nosotros vamos a gestionar para que los niños no se queden por fuera', porque pagar usted una mensualidad de 150.000, yo creo que todos no la pueden pagar”.

Una vez recibido el reporte, la secretaria de Educación de Cali, Luz Elena Azcárate, aclaró que, aunque la institución privada, cuenta con cobertura contratada actualmente, la persona involucrada en las imágenes no es funcionaria pública, por ende, no pueden valorar una posible falta disciplinaria.

“Frente a la situación presentada es importante aclarar que nuestra vigilancia administrativa es respecto al cumplimiento del contrato, frente al actuar personal de la señora serán los órganos de control quienes deberán determinar si existe o no una falta”, dijo la secretaria de Educación.