Hijo de líder social asesinado en Norte de Santander es víctima de amenazas

Peter Ptassek, embajador de Alemania en Colombia denunció a través de su cuenta en Twiiter, las amenazas de las que viene siendo víctima Jorge Esteban Solano, hijo del líder social Jorge Luis Solano Vega, quien fue asesinado el pasado 3 de noviembre en el municipio de Ocaña.

Jorge Esteban Solano en diálogo con W Radio aseguró que las amenazas han aumentado, luego de la muerte de su padre quien venía denunciando casos de corrupción en el hospital de Ocaña.

"Las amenazas se han presentado por redes sociales, hacen llamadas a mi número de celular y me gritas cosas como "sapo", en semanas anteriores el cuerpo de seguridad que me asignó la UNP identificó a un hombre armado que me estaba siguiendo".

"Las retaliaciones han venido presentándose después de las denuncias de corrupción que hizo mi papá en el Ocaña y el Catatumbo, en el caso de mi papá esperamos que se haga justicia y los responsables paguen lo que han hecho". Señaló

Este nuevo hecho, está siendo analizado por las autoridades locales, departamentales y la Fiscalía General de la Nación, para activar una ruta de atención para el abogado.