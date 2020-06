Hombre que murió por COVID no pudo ser atendido en UCI de Socorro por estar cerrada

En medio de la pandemia la administración de Santander dio la orden de cerrar la UCI San Gabriel que le prestaba servicio al hospital Manuela Beltrán en Socorro, en el que la IPS Corpo Medical funcionó en los últimos años.

Sin embargo, el cierre se originó debido a que había una deuda de la IPS con la entidad médica y justificando que el hospital tenía su propia UCI con todos los elementos suficientes para atender a pacientes con Coronavirus.

No obstante, el 10 de junio se originó la muerte por COVID de Horacio Ridríguez conocido en el municipio como " chacho".

Sus familiares denunciaron que Horacio se complicó y no se pudo atender en la UCI del hospital por no tener los elementos suficientes para su atención.

Por lo anterior, las autoridades de salud le dieron traslado a una UCI de Bucaramanga, a casi tres horas de Socorro.

"Puedo decir que hubo negligencia médica, yo pasé una carta diciendo que en Socorro había UCI y que cómo era posible que me lo iban a trasladar, no tengo familiares en Bucaramanga, me dijeron que se iban a reunir para instalarle un cubículo, pero , se complicó, me dijeron que tocaba mandarlo en Bucaramanga, que era lo mejor. Socorro no está preparado para atender esta pandemia, me echaron culpas de que yo no di la autorización para el traslado", dijo Sandra Yolima Acosta, esposa de la víctima.

"Chacho" como lo conocía su gente en Socorro , falleció luego de intentar intubarlo y por dos paros cardiácos que presentó.

Con lágrimas la esposa de Horacio, denunció que que el hospital de Manuela Beltrán no está preparado para esta pandemia.