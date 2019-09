Esta es la cruda realidad que viven los médicos especialistas en la Isla de San Andrés

Hecho por Paula Bolívar (Paulabolivarpinilla@gmail.com)

Mas de 15 especialistas entre ellos urólogos, pediatras, ginecólogos, dermatólogos, oncólogos y anestesiólogos del hospital de San Andres Clarence Lynd Newball denuncian el foco de corrupción que se está presentando en la isla, en dialogo con la W radio, uno de ellos el doctor Carlos Laguado, Cirujano Cardiovascular revela que en la isla se vive un panorama catastrófico porque llevan más de 5 meses sin recibir el pago por los servicios en salud prestados y a eso se suma que tampoco tienen garantías para seguir trabajando en esta región. “Actualmente el recursos humano no es suficiente, no hay contratación directa, no hay contratos firmados, hay una alta rotación de especialistas, no hay pago oportuno , no existe el tramite de la Ocre (oficina de Control, Circulación y Residencia ) para ninguno de los especialistas”

LA TERCERIZACIÓN

SERMEDIC, que es el operador del Hospital de San Andres, es la entidad que tiene la obligación de hacer el pago a los especialistas, sin embargo pese a que la Secretaría de Salud ya realizo el desembolso de esos recursos, SERMEDIC sigue incumpliendo el pago a los médicos.

Según el doctor Laguardo SERMEDIC, es el operador del hospital desde el 26 de Julio de 2018 y llama la atención que aunque esta entidad debe administrar mas de 3 mil millones de pesos de la salud tan solo tiene 3 millones de pesos de capital. Ademas cambiaron de razón social para omitir el permiso de la OCRE y así poder operar en San Andres.

Según los denunciantes, Servimedic no entrega una respuesta concreta del porque en el retraso de los pagos, “No hacen contrato, cuando presionamos dicen q van hacer el contrato y al final nos dicen que vayamos a la Contraloría o a la Procuraduría a poner la denuncia.

Este medio consulto al director del Hospital de San Andres Clarence Lynd Newball, Ramiro Roldan quien aseguro que estas denuncias son totalmente falsas y por el contrario la salud en la isla esta mejor que nunca , los especialistas están completos, “incluso varios médicos de otras zonas se quieres venir a trabajar a la isla por la modalidad de pago, acá todo es bajo contrato escrito y tenemos una fecha limite de pago” “De pronto quienes hacen esas denuncias es que no han presentado bien los documentos de cobro”

LOS GOBERNADORES

Otro de las quejas de los médicos esta relacionada con una escala de gobernadores como Ronald Jaller, quien quien esta involucrado en hechos de corrupción, también esta Aury Guerrero Bowie quien también esta investigada por mas de $126 mil millones, luego en abril del 2018 el presidente Juan Manuel Santo designó como gobernadora a la viceministra de Turismo, Sandra Howard quien solo duro tres meses y salió por peculado de $700 millones, luego nombran a Alaín Manjarres quien hoy esta investigación por la creación de una Fundación falsa involucrado con una fundación falsa en donde habría recibido más $2 mil millones. Finalmente esta el Admirante, Juan francisco Hernan quien tuvo problemas por inhabilidades.

Finalmente los especialistas hacen un llamado al gobierno colombiano, al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristisabal y al ministro Juan Pablo Uribe para que no se tercerice más el derecho a la salud “por ser un derecho conexo a la vida, el estado tiene el deber de administrar esos recursos, porque estos procesos pasan a terceros, que no tienen los estándares de calidad y no cumplen con la exigencia necesaria”

