Indígenas y empresarios piden al Gobierno cumplir acuerdos en Cauca

En diálogo con La W, voceros de los empresarios y comunidades del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, coincidieron en que lo que se necesita para superar los problemas en este Departamento es que el Gobierno Nacional cumpla los acuerdos.

El consejero del Cric, Yordi Yunda Pajoy, dijo que la mayor preocupación de los pueblos que representa es que las entidades públicas pongan en función y con desarrollo metodológico lo que está consignado en el Plan Nacional de Desarrollo.





“No queremos que el Plan de Desarrollo no sea incluyente, no queremos un plan de desarrollo con desastres. Queremos un proyecto con acercamientos, un Gobierno que incluya a todo el País”, agregó.

Entre tanto, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz Otoya, vocera de los empresarios, expuso que es necesario que desde el nivel central se ejecuten los pactos firmados para evitar nuevos bloqueos de la vía Panamericana.





“Estamos a la expectativa porque durante 30 años y 64 bloqueos, es la primera vez que nos responde el Gobierno. Hay una larga lista de compromisos, estamos haciendo seguimiento para que se cumplan”, agregó.

Muñoz insistió en que es el momento de buscar puntos en común y apuntar todos al mismo lado para hacer más productiva a la región.

Los indígenas no descartan nuevos bloqueos de la vía Panamericana, si el presidente Iván Duque no acepta su invitación para establecer un diálogo con las comunidades el próximo 20 de mayo en la Universidad Indígena o el Parque Caldas en Popayán.

El anuncio ha generado preocupación en los sectores productivos, teniendo en cuenta que el reciente cierre de la carretera internacional obligó la salida de una empresa avícola en Cajibío, que despidió a 140 trabajadores.

