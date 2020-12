Inescrupulosos están estafando víctimas en Cubará, Boyacá

Inescrupulosos vienen estafando a víctimas del conflicto armado, cobrando dinero para poder incluirlas, con falsos trámites, en los programas de la Unidad para la Víctimas en el municipio de Cubará, Boyacá.

“En este momento no se cuenta con ningún proyecto en curso, ni pendiente de entrega de fortalecimiento o bien sea por el proceso de retorno, reubicación y prevención. (…) Hacemos un llamado para que no se dejen engañar, y no sean objeto de personas inescrupulosas que se están aprovechando esta situación para sacar provecho así mismas”, dijo María José Dangond, directora Territorial de la Región Central de la Unidad para las Víctimas.

Insistió que todos los trámites, gestiones, requerimientos y cualquier tipo de solicitud que requiere de la unidad para las víctimas, es totalmente gratuito. “No es necesario hacer uso de intermediarios”.

Por su parte, Daniela Suescún, del apoyo al enlace municipal de Víctimas, dijo que los trámites comunes es la actualización del documento de identidad, corregir el nombre, las fechas de nacimiento, parentesco y el derecho que tiene los niños niñas y adolescentes de ser reconocidos como víctimas. “Todo es de manera gratuita”.