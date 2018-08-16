Inesperadas heladas se registran en límites de Duitama, Paipa y Tibasosa. Foto: Campesinos( Thot )

Sorprendidos se encuentra los campesinos que viven en zonas limítrofes de los municipios de Duitama, Paipa y Tibasosa al evidenciar que sus cultivos han registrado afectaciones por heladas que no deberían presentarse en esta época del año.

Según el secretario de Fomento Agropecuario de la Gobernación de Boyacá, Albeiro Chaparro, “es muy difícil de comprender porque sabemos que las bajas temperaturas se presenten en el mes de diciembre y enero”.

Sostiene que en los últimos días se pueden observar bajas temperaturas donde hay congelamiento de agua en las hojas de las plantas y los pastos. “Es bastante extraño que se nos presente estos cambios”.





Chaparro explicó que en gran parte del día, la zona afectada tiene buena luminosidad, unas temperaturas normales y vientos que es normal para el mes de agosto, pero, según Chaparro, el fenómeno se debe al cambio climático.

“Tenemos que estar preparados para estos momentos, en el caso de los ganaderos tengan alimento disponible cuando se nos presenta estas temperaturas”, aconsejó Chaparro.

Por su parte, Obaldo Tocogua, agricultor de la zona afectada aseguró que las heladas los tomaron por sorpresa a él y los demás agricultores y ganaderos.

“Esperamos poder mitigar el impacto de esta afectación de hielo genera en nuestros cultivos”, dijo Tocogua.