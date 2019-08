Internas de San Diego remitidas a Ipiales no han solicitado traslado al Caribe: Inpec El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario señaló que no pudo ubicarlas en cárceles de la Costa porque no tiene reclusiones femeninas en esa zona.

Hasta ahora son 29 las mujeres que han sido remitidas a la cárcel de Ipiales.. Foto: Archivo.