"Investigaciones del Gaula no han arrojado resultado": Johana Bohórquez

Se cumplen 14 meses del secuestro de Evangelista Bohórquez de 70 años de edad, quien fue secuestrado en la vía hacia el municipio de Ocaña, la familia del avicultor de manera desesperada hacen un llamado a los captores para que entreguen pruebas de supervivencia y lo dejen el libertad.

Johana Bohórquez, hija del secuestrado dijo a W Radio "se cumplen 14 meses del vil secuestro de mi padre, como familia seguimos buscándolo y anhelando ese reencuentro, la desesperanza nos acompaña porque ni la Defensoría del Pueblo, ni el Gaula han logrado su liberación e identificar a los responsables".

"No sabemos quiénes lo secuestraron, las investigaciones del Gaula no han arrojado ningún resultado, hasta el momento no existe el primer capturado, como familia sentimos el abandono del estado, pareciera que no les importa que este anciano de 72 años sigue en cautiverio". Señaló

La familia Bohórquez ha ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos, para quien brinde información que permita dar con el paradero del avicultor.