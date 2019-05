Investigan a agente de transito en Cali por supuesto caso de acoso a conductora

La secretaría de Movilidad de Cali investiga un posible caso de acoso contra una joven conductora por parte de un agente de transito.

La afectada identificada como María Camila Valencia, relató a las autoridades que el pasado 23 de mayo, fue detenida por dos funcionarios tras infringir el pico y placa y uno de los agentes habría insinuado obscenidades con el fin de omitir el comparendo.

"Yo les di la razón de que había salido en pico y placa, entonces uno de los agentes me dijo busquese algo para ayudarse y yo le repetía que no tenía nada y que estaba de acuerdo con que me hiciera el comparendo. Al ver que no tenía dinero, fue cuando me dijo que las mujeres nos podíamos poner muy creativas para ayudarnos", dijo la denunciante.

La mujer explicó que el comportamiento intimidante la llevó a hacer pública la denuncia.

El jefe de la cartera de movilidad, William Camargo dijó que una vez concluya la indagación, decidirá sobre posibles sanciones o la apertura del expediente disciplinario.