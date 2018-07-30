Investigan asesinato de joven a manos de soldado en Palmira, Valle del Cauca

En confusos hechos que aún son materia de investigación, un soldado habría asesinado con su arma de dotación a un operario de un ingenio azucarero en el Valle del Cauca.



La lamentable situación se registró en el municipio de Palmira, donde fue capturado el uniformado.



Las autoridades dieron a conocer que el soldado estaba adscrito a la base del Batallón de Ingeniería Agustín Codazzi y que al momento del hecho se encontraba evadido del servicio.



De manera preliminar se maneja la hipótesis de que el crimen estaría relacionada con una venganza personal.



La institución lamentó los hechos e indicó que este uniformado está detenido mientras se adelantan las respectivas investigaciones internas, con el fin de establecer las causas de este lamentable hecho.