Investigan asesinato de una mujer hallada en la vía Buga - Tuluá

Las autoridades investigan el crimen de una mujer, de 34 años, cuyo cuerpo fue hallado en la vía que de Buga conduce al municipio de Tuluá.



La victima que fue hallada sema desnuda, presentaba varias heridas de arma blanca y al parecer había sido abusada sexualmente.



Al lado de la mujer fue hallada una motocicleta, de su propiedad. Sin embargo, no se encontraron sus documentos identidad ni los del vehículo.



De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, la víctima, madre de dos hijas, trabajaba como asistente de Salud Ocupacional en una fábrica de concentrados para animales, ubicada cerca del sitio donde fue hallado su cadáver.



Igualmente, aseguraron que la mujer no se había referido a presuntas amenazas de muerte o haber tenido algún problema

con otras personas.



Los móviles y autores del crimen son investigados por el delito de homicidio agravado.