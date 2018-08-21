Investigan autenticidad de panfleto amenazante contra líderes de los Farallones de Cali. Foto: W Radio( Thot )

Las autoridades investigan la veracidad y el origen del panfleto firmado supuestamente por el ELN, en el que amenazan a varios funcionarios del Dagma, la CVC, Planeación Municipal y líderes que trabajan por la protección del parque Farallones y la Reserva Forestal Protectora Farallones de Cali.

Las intimidaciones estarían relacionadas con las labores que realizan los funcionarios y la comunidad para impedir la explotación ilícita de minerales en estos ecosistemas.

La administración caleña hizo un llamado para los que los organismos de justicia adelanten las investigaciones del caso, judicialicen y procesen a quien corresponda.

También solicitaron iniciar cuanto antes un estudio para determinar los niveles de riesgo de los líderes y funcionarios amenazados y ofrecerles todas las garantías de protección para sus vidas.