Investigan muerte de auxiliar de Policía al interior de la estación de Gramalote

Las autoridades en Norte de Santander, adelantan las investigaciones para esclarecer la causa de la muerte del joven Andrés Jair Naranjo Urbina, de 18 años de edad, quien se encontraba prestando su servicio militar en la estación de Policía del municipio de Gramalote.

Según la primera versión entregada, el joven habría tomado la fatal decisión de acabar con su vida, con el arma de dotación del comandante de la estación, sin embargo, los familiares tienen dudas sobre esta hecho.

Pedro Antonio Naranjo, padre del uniformado aseguró a W Radio “nosotros nos enteramos la muerte de mi hijo, porque nos llamaron de la Policía para decirnos que se había suicidado, pero no creemos en esa versión; él había acabado de hablar con la mamá para decirle que le había llegado unos zapatos y un perfume que quería, en todo momento él dijo que estaba contento de estar en la Policía, quería continuar adelante y seguir el ejemplo de su hermano mayor”.

“Mi hijo se encontraba de guardia, supuestamente entró a la oficina del comandante de estación, vio el arma del comandante y se disparó, nosotros decimos si él estaba de guardia, tiene un fusil, normalmente una persona no hace eso, sino que utiliza su mismo armamento y no va a esperar que un oficial le deje el arma para pegarse un tiro, esa versión no la dieron en la misma Policía”. Señaló Naranjo

El Comandante de la Policía de Norte de Santander, Coronel Jhon Alzate entregó una declaración sobre este caso “la Policía Nacional lamenta la muerte del auxiliar Andrés Najanjo Urbina, hecho sucedido el 23 de mayo del 2020 en la estación de Policía de Gramalote, enviamos nuestros sentimientos de solidaridad y compromiso de acompañamiento a la familia Naranjo Urbina ante este hecho que los enluta y a nuestra institución”.

“La muerte de nuestro auxiliar se produce, por impacto de proyectil de arma de fuego y los actos urgentes para esclarecer los hechos fueron atendidos por la Policía judicial y la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta la investigación oficial, una vez se tuvo conocimiento de esta infortunada situación se solicitó el acompañamiento del Ministerio Público en el municipio de Gramalote. Se trasladó una comisión interdisciplinaria para asumir las investigaciones internas, la Policía Nacional y el Comando de Norte de Santander ratifican su compromiso de colaboración y cooperación absoluta con la administración de justicia para esclarecer las circunstancias que causaron la muerte del auxiliar Andrés Naranjo” Señaló el Coronel

Los familiares han solicitado a las autoridades competentes, avanzar en las investigaciones para esclarecer la muerte del joven auxiliar, quien había sido trasladado hace dos meses al municipio de Gramalote para prestar el servicio militar.