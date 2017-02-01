Investigan muerte de un niño de 9 años en Popayán

El secretario de Educación de Popayán, Jhan Sandoval, adelanta investigaciones para aclarar el caso de un menor de 9 años de edad que murió en medio de extrañas circunstancias, luego de asistir a la escuela Gabriela Mistral, sede El Uvo, en el norte de la Ciudad.

Los familiares del niño aseguraron que en la mañana de este martes asistió a su colegio en buenas condiciones y cuando regresó presentaba síntomas que desencadenaron en su fallecimiento.

Mónica Álvarez, allegada al menor, explicó que cuando la madre encontró al niño en horas de la tarde lo llevó al Hospital del Norte, luego fue trasladado al Susana López y posteriormente al Hospital San José, donde hacia las 2 de la madrugada de hoy murió.

Hasta el momento son desconocidas las causas del fallecimiento del niño, cuyo cadáver permanece en la sede de Medicina Legal donde será sometido a las inspecciones necesarias.

El personero del Municipio, Carlos Vivas, acompaña el proceso que lleva el Secretario de Educación para garantizar que haya transparencia y se pueda entregar información real a la familia del menor.

Hasta ahora las autoridades han establecido que en esa institución no se ha iniciado la prestación del servicio de restaurante escolar y que al parecer cuando el niño llegó al plantel manifestó estar indispuesto.

El padre del menor, Ovidio Montenegro, exigió que también se investigue presunta negligencia en los centros asistenciales donde fue atendido, pues lo remitieron en varias oportunidades.