Investigan secuestro de la hija del alcalde de Sipí, Chocó en Cali

Sara Rosmery Largacha Romero, hija del alcalde del municipio de Sipí. Foto: Foto: Erika Rebolledo.( Thot )

Las autoridades investigan el secuestro de Sara Rosmery Largacha Romero, hija del alcalde del municipio de Sipí, Chocó, Luis Ángel Largacha.

El hecho, fue confirmado por el mandatario, quien indicó que el rapto se dio el pasado sábado 4 de agosto en la ciudad de Cali, donde la joven de 19 años adelanta sus estudios de enfermería.

Según lo reportado por el alcalde, Sara fue secuestrada cuando salía de la universidad a reunirse con un grupo de amigos.

El dirigente chocoano no dio a conocer si existe una exigencia económica por la joven. Sin embargo hizo público que la familia no tiene recursos para pagar un rescate.

Se espera que las autoridades den a conocer detalles sobre la situación conforme avancen en las indagatorias.