Joice Hernández sería el primer condenado por el caso Zapa en Córdoba

Luego de la verificación del preacuerdo entre el confeso asesino del caso Zapa, Joice Hernández y la Fiscalía General de la Nación, se estableció que el exparamilitar recibiría una condena de 23 años de prisión y una multa superior a los mil SMMLV. El exparamilitar aceptó cargos por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado, por los hechos registrados en el año 2014, cuando fue justamente, desaparecido y asesinado quien fuera el director de la Oficina de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa, en el cuestionado gobierno de Alejandro Lyons. La audiencia de verificación del preacuerdo se realizó este 10 de octubre de manera virtual con Joice Hernández, quien según lo establecido no habría contado con las garantías de seguridad para ser trasladado hasta el Palacio de Justicia de Montería. Audio1 Audio2 En medio de la audiencia Hernández precisó que "vengo a ofrecerle disculpas a la viuda de Jairo Zapa por mi delito, por haberle quitado la vida y dejarla sin esposo. Deseo pedirle perdón a sus hijos sinceramente porque tenía sus argumentos para ser buen padre, buen esposo y buen hijo". Frente al preacuerdo, el representante de víctimas, Juan Felipe Amaya, por su parte estableció que "finalmente se ha materializado, eso implica la aceptación de los dos delitos, desaparición forzada y homicidio agravado y aceptación de responsabilidad por parte de Joice Hernández, lo cual veníamos insistiendo hace algún tiempo. Se han presentado excusas públicas por parte de este señor, hecho que valoramos". Por este caso son procesadas cinco personas más. Cabe indicar que, en medio de la diligencia, Joice Hernández, denunció que "amenazaron a mi mamá para que yo declarara contra personas que yo nunca he tenido lazos, ni conocimiento, nunca me he reunido con esas personas, ni ninguna relación con Carlos Gómez y Alejandro Lyons. Le dijeron a mi mamá que declarara en contra de ellos sino atentaban contra mí. Que tengan en cuenta mi seguridad, mi mamá salió de Santa Marta". Al tiempo agregó que "no sé qué sentido tendrá ese nombre, Orlando Benítez, que venían de parte de esa persona. Sinceramente, no sé quién será esa persona, no quiero que este proceso lo vayan a utilizar ahora mismo en política o no sé sinceramente". La Fiscalía por su parte, se comprometió a indagar sobre el caso denunciado.