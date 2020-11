Jorge Artigas se despidió del Cúcuta Deportivo

En las últimas horas se dio a conocer la decisión tomada por el cuerpo técnico conformado por Jorge Ricardo Artigas, Pablo Fuentes e Ignacio Rama, quienes presentaron su carta de renuncia al equipo motilón, argumentando motivos de fuerza mayor.

El profe, Ricardo Artigas, junto a su cuerpo técnico agradecieron a la hinchada y los jugadores el cariño y pasión por el equipo "quiero expresar mi agradecimiento por haber confiado en mí y mi cuerpo técnico para hacernos cargo de esta institución tan importante del fútbol colombiano. Son días difíciles para nosotros porque debimos tomar una decisión que no pensábamos y nos toca por causas externas. Se trata de priorizar nuestras familias, ya que no pudieron venir y no están dadas las condiciones para que lo hagan".

"Debemos dejar la institución para poder encontrarnos nuevamente con ellos, aduciendo, además de un pronostico de cierre de fronteras en nuestro país, lo que haría imposible nuestro reencuentro con ellos. Hoy quiero en nombre del Cuerpo Técnico dejar un agradecimiento eterno a toda la ciudad por su recibimiento, a toda la hinchada por su apoyo, a todos los funcionarios del club, a la prensa y por supuesto a todos los jugadores que son el reflejo de nuestro trabajo; por su entrega, profesionalismo, respeto y valentía para hacer que esta camiseta sea representada con ese orgullo y sentido de pertenencia".

"Será hasta que el fútbol o la vida nos vuelva a encontrar (...) es un hasta luego. Gracias por todo. Espero nos sepan entender el momento y la difícil decisición que tomanos. ¡Gracias!". Señala el comunidado

La Sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A informó a través de un comunicado "agradecemos su entrega durante la labor prestada como cuerpo técnico de nuestro equipo. Desde ya, les deseamos éxitos en todas las etapas que emprendan. En las próximas horas daremos a conocer quien tomará las riendas de nuestro equipo".