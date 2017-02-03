Jornada de salud para guerrilleros de las Farc en Caldono, Cauca

Las autoridades del municipio de Caldono, norte del Cauca, apoyan una jornada de salud que se realiza en la zona veredal localizada en Los Monos, donde se agrupan los guerrilleros de las Farc en el marco de la implementación de los acuerdos firmados con el Gobierno.

El alcalde Paulo Pisso explicó que en las últimas horas fueron reportados al menos seis casos de guerrilleros con enfermedades diarreicas por lo cual se procedió a brindar la asistencia necesaria para evitar una epidemia o situaciones complicadas.

“La idea es con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación hacer todo el ejercicio para que no haya una epidemia, estamos dando unas charlas de todo lo pertinente al manejo de residuos sólidos”, aseveró.

El mandatario señaló que también evalúan la situación de mujeres en estado de embarazo para garantizar que su estado de salud sea favorable. Y aclaró que los casos reportados no son graves, pues corresponden a efectos del cambio de clima, tipo de agua y factores similares.

Sobre los avances en la construcción del campamento en el que se agrupan los subversivos, el Alcalde reconoció que hay retrasos pero consideró que en pocos días estará finalizado.

“Una cosa es decir vamos a montar un campamento en 15 días, eso es prácticamente imposible, se viene avanzando y esperamos que en 12 días esté el alojamiento para cerca de 250 miembros de las Farc”, concluyó.