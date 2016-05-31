Jueces penales de Barranquilla, en emergencia por precariedad en las salas de audiencias

Jueces del Sistema Penal Oral Acusatorio -SPOA- de Barranquilla denunciaron a través de su coordinador, Daniel Eduardo Corrales, la precaria situación de las salas de audiencias en las que trabajan, que catalogaron de crítica, pues podría provocar un cese de actividades y por ende, a la "salida masiva de presos de las cárceles".

Dice que de 21 salas de audiencias en las que operan, por turnos, 31 jueces penales de conocimiento y de control de garantías, sólo funcionan tres.

"18 salas están en malas condiciones: deficiencias en equipos de cómputo, deficiencia en los equipos de grabación. Los micrófonos en condiciones lamentables, también la silletería, luces y partes eléctricas (...)hemos acudido diariamente a la Seccional Judicial, pero dependen de recursos del orden nacional(...) esto es una crisis, una emergencia Judicial. No podemos seguir haciendo audiencias en la forma como estamos, eso va a llevar a una salida masiva de presos de las cárceles", afirmó Corrales.

También afirma que "el Inpec no trae a los internos a la realizacion de audiencias. Por la falta de vehículos y personal. La solución sería poner salas de audiencias virtuales".

Además denunció que se presenta una problemática con las llamadas carceletas, que actualmente tienen sobrecupo y operan en condiciones infrahumanas.

"Carceletas de 3*3 aproximadamente, que tienen cupo para cinco o tres personas con sobre cupo. Ahora mismo hay 44 personas que no tienen quién les brinde desayuno o almuerzo. El baño está taponado. Estas personas pueden tumbar las rejas, puede haber una masiva fuga de internos. Quiero llamar la atención de las autoridades", agregó.