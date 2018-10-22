La W RadioLa W Radio

Juez envía a la Cárcel a falso fraile que manejaba negocio del sexo por web cam

Era señalado de tener encerrados en un domicilio a ciudadanos venezolanos.

Era señalado de tener encerrados en un domicilio a ciudadanos venezolanos.. Foto: Getty Images

La juez sexta penal municipal con funciones de control de garantías, Olga Cumplido, decidió cobijar con medida de aseguramiento intramural a José Luis Aduén Uribe.

Un falso fraile que fue capturado en el barrio Los Andes de Barranquilla, y que era  procesado por el delito de trata de personas, y concierto para delinquir.

Aduén Uribe será remitido la Cárcel Distrital El Bosque.

