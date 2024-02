La Corte Suprema confirmó condena a Fernay Tapasco por muerte de periodista Orlando Sierra

Ferney Tapasco González muy seguramente pasará el resto de su vida recluido en una cárcel. La Corte Suprema de Justicia dejó en firma su condena de 36 años, tres meses y un día en prisión, por ser el autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Sierra Hernández en Manizales.

La Sala Penal de esa alta corte tomó la decisión y confirmó el fallo que había emitido el Tribunal Superior de Manizales desde junio de 2015. Tapasco González actualmente permanece recluido en la cárcel La Blanca de la capital caldense.

Este fallo de la corte también afecta a Jorge Hernando López Escobar y su hermano Fabio. Dice el documento que son cómplices del homicidio del periodista y les profirió una pena de 17 años en presión.

En este proceso está también involucrado Gabriel Jaime, otro de los hermanos López Escobar, quién está a la espera de que el Juzgado Especializado de Manizales emita un fallo en su lío jurídico.

La muerte de Orlando

El atentado a Orlando Sierra ocurrió el 30 de enero de 2002, cuando caminaba junto a su hija por la esquina de la carrera 20 con calle 22, frente a la antigua sede del periódico La Patria, dónde trabajaba como subdirector.

La muerte de Sierra Hernández se registró dos días después y estremeció a todo el gremio de periodistas del país, quienes durante más de una década pidieron que se hiciera justicia por el asesinato de su colega.

César Augusto López quien fue en este proceso el abogado defensor de Tapasco indicó hoy en la tarde a Caracol Radio que desconocía el fallo y no había sido notificado de ninguna decisión de la Corte.

Fernando Alonso Ramírez, hoy editor de noticias del periódico La Patria en Manizales se refirió ante la sentencia en definitiva que condena a Ferney Tapasco:

“Lo importante acá es que se termina un episodio muy complicado para el periodismo, así mismo para el diario la Patria y termina con un fallo que hace justicia del asesinato de Orlando Sierra, y que esto no queda impune como si pasa con muchos periodistas asesinados, y yo insisto que nada nos va a devolver a Orlando Sierra y uno quisiera que no atenten contra más periodistas. Además no solo nosotros como medio vimos que el caso de Orlando se ve reflejado en todos los periodistas, además gracias a la investigación hoy permite que se ratifique la condena contra los actores intelectuales, también este tema se convirtió en un caso emblemático para todos en el país”.