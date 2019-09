La denuncia del joven que habría sido agredido por un guardia de un bar en Santander

La denuncia se dio a conocer por medio de un video que se hizo viral en la red social Instagram en el que varias personas manifestaban que fueron agredidos por guardias de seguridad de un bar llamado La Cerve en Bucaramanga.

En medio del enfrentamiento un joven identificado como Ernesto Vera Pico de 22 años terminó brutalmente golpeado y la consecuencia de este episodio fue una mandíbula rota y más de siete dientes perdidos.

Valentina Figueroa, una de las personas que estuvo en el establecimiento y compañera de la víctima, contó que los guardias de seguridad le pidió a su grupo de amigos que saliera del establecimiento donde habrían sido forcejados y empujados por dichas personas.

"Todo pasó muy rápido, lo sacaron del establecimiento asfixiado, el no podía respirar, se veía desmayado con cara de susto y como no podía sostenerse, el guardia lo tira al piso, la gente hace mucho énfasis en el sonido del golpe".

Por su parte, Ernesto Vera Pico, el principal afectado quien tuvo que someterse a una cirugía para reconstruír su mandíbula, dijo que quedó inconsciente en el momento que un guardia lo asfixió y posteriormente, se despertó ya estando en el piso y lleno de sangre.

"Había un grupo de muchachos que tuvieron problemas con los de seguridad cerca a la mesa de nosotros, uno de seguridad me cogió de la camiseta y me dijo que me saliera, me agarró más duro, yo le dije, no me toque; luego me cogieron de los brazos y por el cuello y yo no podía respirar , me sacó del bar y hasta ahí tengo conocimiento de lo que pasó, me levanté, ya no tenía dientes, estaba sangrando".

La madre del joven, Gloria Pico, dijo que su hijo está muy grave y que tomarán medidas jurídicas en contra el establecimiento comercial.

"Está muy inflamado, no puede hablar, el doctor nos dijo que es grave lo que sucedió, mi esposo va a demandar a la Fiscalía".

Entre tanto, La Cerve Bar, lugar en donde se dieron los hechos, emitió un comunicado informando que lamenta lo sucedido y que está dispuesto a colaborar a lo que las autoridades pidan para continuar con la investigación de lo sucedido.

Por otra parte, Staffpro, empresa que le presta servicio de seguridad al bar, por medio de una circular, explicó que, " se presentó un inconveniente entre dos grupos y se procede a retirar uno de ellos, al otro , se le pidió de diversas formas que se retiraran, motivo por el cual uno de ellos toma una conducta agresiva y el personal de Staff entra a reducirlo para retirarlo del establecimiento, durante este retiro nunca se utilizó la violencia, luego se procede a soltarlo y es cuando ocurre el hecho que el joven se golpea contra el andén ocasionando heridas considerables en su rostro".