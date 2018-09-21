La justicia actúa a base de plata: líder de Pueblo Flecha sobre decisión de la Corte

Luego de la Corte Constitucional tumbara la decisión que amparaba a cerca de 3.463 personas y favoreciera a Cerro Matoso en el sentido de anular la reparación por daños y perjuicios causados a las comunidades, La W Radio conoció reacciones de varios líderes de los pueblos que aseguran ser víctima de las operaciones de la multinacional en Córdoba.

Dairo Romero, líder la Unión Matoso-Pueblo Flecha, cuestionó la decisión de la Corte e hizo una invitación a los magistrados para que verifiquen la dramática situación que hoy enfrentan los integrantes de las comunidades de Bocas de Uré, Centro América, La Odisea, Pueblo Flecha, Puente Uré, Puerto Colombia, Torno Rojo y el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de San José de Uré.

“Nos da tristeza que la justicia actúa a base de plata, está es para beneficiar a la clase alta, para beneficiar a la multinacional en este caso. Los altos magistrados después que tomaron una decisión ahora se retractan sin importarle que hay una cantidad de personas alrededor de Cerro Matoso que están afectadas con problemas respiratorios, las mujeres casi no pueden tener niños porque lo abortan antes de tiempo, problemas en la piel, problemas gástricos, problemas de dolencia de cabeza, alto grado de tuberculosis, hacedos semanas se nos murió en Pueblo Flecha un integrante de nuestro cabildo indígena con tuberculosis severa, todo esto causado por la contaminación de Cerro Matoso”, indicó el líder.

Así mismo, hizo un llamado para que estas zonas sean visitadas y se pueda comprobar la cruda realidad que padecen las comunidades. “Yo hago un llamado a los ministerios, a los mismos magistrados para que vengan a nuestra comunidad y vean la realidad de qué manera esta empresa está masacrando a nuestras comunidades, nos están masacrando, que se acuerden que nosotros somos humanos con la diferencia que nosotros no vivimos con lo que nos ofrezcan por debajo de la mesa, sino que nosotros vivimos de la realidad”, manifestó el líder.

Luis Alberto Suárez, de Bocas de Uré, denuncia que tiene serias afectaciones en la vista que podrían estar relacionadas con las explotaciones de la mina.

“Yo me siento afectado de la vista y estoy sufriendo de los riñones y también tengo un nieto que fue llevado al médico y le detectaron problemas en un pulmoncito”, señaló Luis Alberto Suárez.

Nafer Álvarez, gobernador del Cabildo Bocas de Uré, asegura que hoy no solo se sienten vulnerados por parte de Cerro Matoso, sino también por la Corte.

“Estoy totalmente desmoronado ce una Alta Corte que mueve unos principios y que tiene que respaldar unos derechos fundamentales de unos grupos étnicos o minorías hoy en día estamos por el suelo, tirados porque vinimos diciendo hace mucho tiempo que esta multinacional viene causando muchos problemas en nuestra región, ha causado desplazamientos en todo el territorio donde operan ellos, tenemos cualquier cantidad de personas a causa de estos posibles contaminantes en el ambiente”, enfatiza el gobernador indígena. Finalmente, asegura que confían en la justicia divina y manifiestan en que pese a la fallo la lucha para ellos no cesa.